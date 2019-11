Em última remessa, foram arrecadados 85 quilos de mantimentos, além de centenas de peças de roupas e milhares de lacres; foi uma tonelada no total

publicado em 11/11/2019

No encerramento da gincana, mais alimentos. Foram doados para o Hospital 85 quilos de mantimentos, além de roupas e lacres de latas (Foto: Divulgação)

A escola é uma instituição fundamental para o cidadão. Nela, vivemos diversos anos, aprendendo disciplinas que caem no Vestibular. Convivendo com as diferenças. Sonhando com o futuro. Plantando nossa carreira. Mas e se esta instituição escolar, pudesse ir além? Pudesse formar o indivíduo na empatia, no amor, na bondade e generosidade?É em uma escola assim que o professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira acredita. Mais do que isso, ele trabalha e sonha no papel da educação como agente transformador do mundo.Denis organizou a campanha PAN Saúde neste ano, em prol à Santa Casa de Votuporanga. Os alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental até o terceiro do Ensino Médio participaram da competição.Cada turma ganhou a identificação de um país que integra os Pan-Americanos. No decorrer da disputa, foi arrecadada mais de uma tonelada de alimentos, além de centenas de peças de roupa. “Foi emocionante ver meus alunos tão engajados em uma causa. Lacres, cabelos, bonés, lenços, maquiagens, bijuterias, sapatos, roupas, medulas ósseas e sangue. Impossível enumerar todas as ações realizadas. Foram meses especiais, onde vi o prazer de fazer o bem. Em cada doação, um sorriso encantador. Diversas sementes do bem foram plantadas. Basta vocês não esquecerem de alimenta-las”, disse Denis.Emocionado, o professor falou de sua missão. “É nesta educação que eu acredito, que transcende os muros da escola, que vai além de aprender cálculos, matemática, produção de texto, de exercitar-se. A não ser que estes cálculos matemáticos sejam para a quantidade de boas ações, que estas produções de texto sejam utilizadas para acalentar aquele que precisa de uma palavra de conforto no momento de dor. Que exercitar-se seja para abraços para quem necessita. Uma educação que busca formar cidadão de bem que se preocupe e se importe com o que o outro sente”, complementou.Ele parabenizou os alunos. “Vocês são peças importantíssimas no projeto, pois mobilizaram pais, comunidade e uma sociedade. As equipes juntas travaram uma disputa pelo bem, nunca parem de lutar por um mundo melhor”, destacou.No encerramento da gincana, mais alimentos. Foram doados para o Hospital 85 quilos de mantimentos, além de roupas e lacres de latas. O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a escola. “Vocês contribuíram desde março, mensalmente e fizeram toda a diferença em nossa entidade. Nossa gratidão por todo empenho, por cada ação. A nossa Santa Casa é de vocês”, afirmou.O coordenador Carlos Roberto dos Reis também elogiou a conduta dos estudantes. “Não basta ter conhecimento, é preciso paciência e dom de ouvir o outro. Acompanhei o projeto e vi toda a dedicação de vocês em fazer o bem, pensando no Hospital”, disse. A turma campeã foi São Cristóvão e Névis (sexto ano) e ganhou um dia especial em uma chácara.