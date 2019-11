Estratégias serão discutidas pela ACV e Sebrae-SP, com lojistas da cidade e região

Profissionais de venda de Votuporanga e região poderão adquirir ainda mais conhecimento e estratégias para a Black Friday 2019, no Talk Show “Finanças, marketing e planejamento”. O encontro gratuito promovido pela Associação Comercial de Votuporanga- ACV em parceria com o Sebrae-SP será nesta terça-feira (12/11), a partir das 8h30 no auditório da entidade."Incentivamos que os empresários estejam sempre preparados para aproveitar cada vez melhor as oportunidades de venda. Esses encontros agregam conhecimento e inovação para os negócios", destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.Com programação prevista para começar às 8h30, os participantes terão a oportunidade de solucionar suas dúvidas sobre o tema com três especialistas do Sebrae-SP.“Quanto quero ganhar e oferecer com a Black Friday?” será o tema do bate-papo com Kleber Guerche. Já Guilherme Lui apresentará alternativas criativas que podem ajudar na comunicação da marca e dos produtos para o período. E para finalizar, Francisco Marques trará dicas de como fazer com que tudo dê certo.As vagas são limitadas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.acvnet.com.br/inscricao. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-4044.