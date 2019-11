Evento será no Centro de Convenções, às 20h30; aos maiores de 16 anos a palhaça oferece oficina gratuita das 17h às 18h

publicado em 14/11/2019

O Circuito SP é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Circuito SP 2019 estará em Votuporanga neste domingo (17/11), com o espetáculo “Gramofone 2000”, às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com a Palhaça Rubra. Quem se interessar em aprender sobre improviso e comicidade, jogos e dinâmicas de improviso que despertam a criatividade, a atriz oferecerá no mesmo espaço uma oficina para pessoas maiores de 16 anos, das 17h às 18h. Serão oferecidas 25 vagas.Logo após a oficina, às 20h30, a Palhaça Rubra sobe ao palco com o espetáculo gratuito “Gramophone 2000”. Ela recebe o público com canções tocadas no Gramophone, em vinis rotação 78 e a atmosfera charmosa e clássica dos anos 40. Assim começa a criação dos 50 minutos seguintes, onde a dramaturgia é uma surpresa a todos presentes, incluindo para a artista, resultando em um espetáculo inédito a cada vez.Nesta obra, a artista só tem definida a primeira cena. A sequência vai se construindo com a participação do público e convidados que entram no roteiro vivo em algum momento inesperado.“Gramophone 2000” é um espetáculo tocante, que inclui o público no processo de criação de uma obra. Uma experiência de união público/artista que desperta a potência criativa.O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” está localizado na Av. dos Bancários, 3299 - Jardim Alvorada.O Circuito SP é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e execução da Amigos da Arte, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.Palhaça RubraPalhaça Rubra é Lu Lopes, música, diretora, escritora e improvisadora. Fez parte da Cia. Jogando no Quintal, Doutores da Alegria e Circo Zanni. Na área da pedagogia, vem construindo uma trajetória autodidata com o conceito da Autonomia Criativa e das Tecnologias Humanas com a trinca: improviso, música e palhaçaria. Foi indicada duas vezes ao Prêmio Governador do Estado em São Paulo na categoria de circo (2011 e 2013). Foi homenageada pelo reconhecimento e valor artístico no Centro de Memória do Circo. Vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura infanto juvenil, na categoria paradidático (2015), com o Almanaque da Banda Gigante (Editora SESI/ 2014). Criou na TV Rá Tim Bum o programa voltado a família: Rubra e as criaturas.