publicado em 19/11/2019

Membros do Grêmio Estudantil (Arquivo Pessoal)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom danças, músicas e show ao vivo, a escola Dinâmica realiza nesta sexta-feira, dia 22, a “Dinafest” a partir das 17h30 com entrada gratuita. Na oportunidade será realizado o sorteio de um telefone Iphone 8 Plus.Este ano a ideia da unidade de ensino é realizar um evento social, aberto a toda a comunidade, com atrações musicais, praça de alimentação e muita diversão. A festa, que é realizada em parceria com o Grêmio Estudantil da escola, contará com o show de Júnior e Amanda.A partir das 17h30 os portões da quadra, na rua Augusto Sasso, estarão abertos. A praça de alimentação (food trucks) contará com babata no cone, crepe francês, espetos, pastel, churros, cachorro-quente, entre outros lanches.