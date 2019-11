Evento realizado pela Prefeitura de Votuporanga contou com a parceria das graduações em Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição da Instituição

publicado em 12/11/2019

A UNIFEV participou, na manhã da última terça-feira (dia 12), de uma ação em alusão ao Dia Mundial do Diabetes (Foto: Unifev)

A UNIFEV participou, na manhã da última terça-feira (dia 12), de uma ação em alusão ao Dia Mundial do Diabetes. A iniciativa da Prefeitura de Votuporanga foi promovida na praça cívica Prof. Benedito Lopes de Oliveira (em frente à Concha Acústica) e contou com o apoio dos alunos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição.Na ocasião, os presentes puderam aferir a pressão, verificar o nível glicêmico e receber orientação sobre os benefícios da alimentação saudável e da atividade física. Além disso, uma aula de Zumba agitou o ambiente.A iniciativa integra a 22ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes, de Prevenção das Complicações, Detecção, Orientação e Educação, realizada em 180 países em todo mundo, sob a responsabilidade da International Diabetes Federation (IDF) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).DIA MUNDIAL DO DIABETESA data é celebrada anualmente em 14 de novembro, por iniciativa da International Diabetes Federation. Criada em 1990 pela Federação e pela OMS, a data foi oficializada em 2006. A campanha tem o objetivo de promover, em nível mundial, a importância de ações conjuntas para enfrentar a doença como um tema de saúde global.