Votuporanga aplica a prática de “Formações intersetoriais – Desenvolvimento infantil integral e integrado”

publicado em 20/11/2019

Conselho Nacional de Justiça aponta Votuporanga como 11ª do País em Boas Práticas na Primeira Infância (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga mais uma vez se destacou em âmbito nacional na área da Educação. O Município foi apontado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como o 11º do Brasil em Boas Práticas de Promoção e Proteção de Direitos da Primeira Infância. De acordo com o Órgão, a cidade teve pontuação 78 com a prática de “Formações intersetoriais – Desenvolvimento infantil integral e integrado”, realizada entre as Secretarias Municipais da Educação, Saúde e Assistência Social.De acordo com o Secretário Municipal da Educação, Ederson Marcelo Batista, 25 Municípios do País foram selecionados a nível nacional do projeto “Justiça Começa na Infância: fortalecendo a atuação do sistema de justiça na promoção de direitos para o desenvolvimento humano integral”, coordenado pelo CNJ e financiado com recursos do Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (FDD).“O Conselho Nacional de Justiça está fazendo uma seleção de práticas passíveis de serem replicadas para outros estados e estamos tendo a chance de contribuir com esse movimento. Fomos escolhidos entre 25 cidades e ficamos em 11º lugar, demonstrando que nossas práticas contribuem para o desenvolvimento da Educação”.A seleção de disseminação de Boas Práticas contou com a colocação de órgãos como Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Campinas, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais e Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. A ação tem como objetivo conhecer experiências de sucesso, implementadas e com resultados, a fim de identificar e selecionar práticas referentes à garantia de direitos e atenção à primeira infância, de forma a realizar um benchmark de práticas inovadoras, eficazes e passíveis de serem replicadas em outros órgãos.