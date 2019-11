A equipe do Centro de Formação foi campeã da etapa disputada no último sábado (09)

publicado em 11/11/2019

No último sábado (9), o Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga conquistou mais uma etapa do Torneio Regional de Natação Pré-mirim a Sênior, uma realização da Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista. A competição ocorreu na piscina olímpica do Parque Aquático Savério Maranho.Com essa conquista, a equipe votuporanguense completa três anos consecutivos sem perder uma etapa do Torneio Pré-mirim a Sênior. “É uma estatística muito relevante, porque é algo bastante difícil de acontecer. Isso demonstra que somos a melhor equipe da 4ª Região da Federação Aquática Paulista”, destacou o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho.Na classificação final, o Centro de Formação ficou com 125 medalhas, sendo 62 de ouro, 36 de prata e 27 de bronze. A Aquática (São José do Rio Preto) ficou em segundo lugar com 71 podiums (29 ouros, 29 pratas e 13 bronzes). Em terceiro aparece a Smel Acqua Sport (São José do Rio Preto) com 28 medalhas de ouro, 7 de prata e três de bronze, somando 38 no total.A competição contou com 180 nadadores de oito equipes da região. O time de Votuporanga foi representado por 55 nadadores.O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.