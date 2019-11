A compositora visitou a Cidade FM na manhã desta sexta-feira (29) e encantou ouvintes com a música de trabalho “Infantil”

publicado em 29/11/2019

Na manhã de ontem, a cantor Deizi Fronzá visitou o estúdio da Cidade FM (Foto: A Cidade)

Da redação

Mais uma cantora de sucesso e de grande simpatia passou pelos estúdios da Cidade FM na manhã desta sexta-feira (29). Deizi Fronzá começou sua carreira ainda na infância e desde criança sempre sonhou com a música

Com uma carreira em constante crescimento, levou a cantora em alguns programas de televisão como "Esquenta" da Regina Cazé, e também do apresentador "Raul Gil". Deizi Fronzá participou da gravação do DVD BlogNejo juntamente com Paula Matos.

Com a sua música de trabalho "Infantil" a cantora divulgou hoje na Cidade FM e segundo informações das redes sociais da curitibana, desde pequena Deizi está envolvida com a música, tendo entrado no coral da escola logo aos 6 anos de idade.