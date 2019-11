Com seu jeito extrovertido, a cantora divulgou as músicas de trabalho “Covardia e “Esse gordinho é meu” na Cidade FM

publicado em 25/11/2019

antora Andreza visita Cidade FM e divulga música de trabalho “Esse gordinho é meu” (Foto: A Cidade)

Da redação

A cantora Andreza passou pelo estúdio da Cidade FM na tarde desta segunda-feira (25), para divulgar a sua música de sucesso "Esse gordinho é meu". Com um sotaque diferente, a cantora é natural da capital paulista.

Andreza despertou cedo o gosto pela música. Aos 12 anos de idade fazia shows para os familiares e amigos na própria garagem de casa. Aos 16 anos lançou o seu primeiro CD da carreira gravado em estúdio, nele, registrou músicas de todos os gêneros, gôspel, sertanejo, entretanto foi no forró que ficou conhecida.

No final do ano 2018, Andreza lançou o álbum "Interior", com a música "Covardia" e "Esse gordinho é meu", atual trabalho da cantora.

Dona de uma simplicidade sem igual, talentosa e cheia de carisma, Andreza conquistou todos os ouvintes da Cidade FM. A cantora e compositora, sobe as palcos e surpreende com o seu jeito irreverente e com a sua afinação.