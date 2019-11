Flagrante da ação ‘criminosa’ foi feito pelo empresário Hiago Gonçalves, de 26 anos, em Votuporanga (SP).

publicado em 06/11/2019

Cachorro foi flagrado 'furtando' brinquedo de pelúcia de loja em Votuporanga — Foto: Arquivo Pessoal/Hiago Gonçalves

Um vídeo de um cachorro ‘furtando’ um brinquedo de pelúcia de uma loja de Votuporanga (PS) e voltando para devolvê-lo viralizou nas redes sociais. Em menos de três horas, recebeu mais de 16 mil visualizações.O flagrante da "ação criminosa" foi feito pelo empresário Hiago Gonçalves, de 26 anos. Na imagem é possível ver o cão saindo do comércio com o brinquedo na boca e caminhando pela calçada. Em seguida, é possível vê-lo entrando novamente no local (veja vídeo abaixo).Hiago afirma que passava na frente da loja, localizada na Rua Amazonas, quando viu a cena curiosa. Imediatamente ele pegou o celular e resolveu fazer um vídeo. O registro foi feito na tarde de sexta-feira (1º).“Eu escutei o pessoal comentar. Quando eu olhei, vi que o cachorro tinha pegado o brinquedo de pelúcia de dentro da loja”, relembra Hiago.Depois de ‘furtar’ a mercadoria, que estava em uma prateleira baixa, o cachorro saiu andando normalmente com o brinquedo, conta o morador.“O cão estava sozinho. Não tinha nenhum dono perto dele. Ninguém falou nada também. Parece que ele foi ‘treinado’ para fazer isso”, brinca o empresário.Hiago alega que cachorro chegou a andar uma boa distância com o brinquedo na boca e quase atravessou a rua. No entanto, minutos depois, ele retornou para a loja.“Ele se arrependeu do ‘nada’, retornou para a loja e devolveu o brinquedo de pelúcia no mesmo lugar. Eu achei a cena engraçada. Por isso resolvi firmar. Nunca tinha visto uma cena igual a essa”, diz o morador de General Salgado (SP).O empresário afirma que não imaginava que o vídeo publicado, nesta terça-feira (5), em uma rede social repercutiria tanto.“Muitas pessoas entraram em contato comigo pedindo o vídeo. Outras estão pedindo para compartilhar”, alega Hiago.