A 26ª edição do Festival de Danças será nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro

publicado em 18/11/2019

Cerca de 500 alunas apresentarão os estilos: ballet clássico, dança contemporânea, jazz, baby class e neoclássico (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Ballet Municipal, projeto da Prefeitura de Votuporanga, mantido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promove neste ano a 26ª edição do Festival de Danças. Os espetáculos de final de ano serão nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, às 20h30. A direção geral e artística dos espetáculos é assinada pelas professoras Márcia Cristina e Juliana Zoccal.Desta vez, o tema é: “Quem quer brincar?”, abordando o desenvolvimento infantil, por meio das coreografias amarelinha, dominós, brincadeiras de roda, pipas, damas, barbies, quebra cabeças, xadrez, lego, bambolês, cartas do baralho, carros, bolas, dança das cadeiras, Super Mario Bros, jogo da memória, dados, pega pega, esconde-esconde e bonecas de pano.Cerca de 500 alunas apresentarão os estilos: ballet clássico, dança contemporânea, jazz, baby class e neoclássico.Ballet MunicipalAs aulas do Ballet Municipal acontecem em dois locais: Centro Social Urbano (CSU), localizado na região sul da cidade, e a Sala Multiuso do Ginásio Mário Covas, na Zona Norte. São várias turmas, com aulas nos períodos da manhã e da tarde.O projeto é aberto à comunidade e destinado a pessoas de qualquer faixa etária acima dos 5 anos.