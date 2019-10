Empreendimento de Valmir Dornelas é patrocinador do novo projeto “Santa Casa na Sua Casa”

publicado em 29/10/2019

O novo projeto “Santa Casa na Sua Casa” tem o Ville Hotel Gramadão como grande patrocinador (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O Ville Hotel Gramadão é um parceiro de longa data da Santa Casa de Votuporanga. Diversas ações da Instituição contaram com apoio do empreendimento de Valmir Dornelas, garantindo que centenas de pacientes de Votuporanga e região fossem beneficiados.O novo projeto “Santa Casa na Sua Casa” tem o Ville Hotel Gramadão como grande patrocinador. A doação de R$14 mil possibilitou toda a remodelação da Van para o bom funcionamento do automóvel, que percorre as cidades da região.A iniciativa consiste em proporcionar ações de promoção e prevenção à saúde e atividades com as equipes de saúde de Atenção Básica do município visitado. São seis áreas de atuação, como Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Serviço Social e Curativos.Os profissionais fazem atendimento de curativos, ostomia, orientações de Maternidade, Pediatria e Farmácia, além de serviços de Fisioterapia, aferição de glicemia, Nutrição e Serviço Social. “Quando soube deste projeto, dentro da diretoria, prontamente me coloquei à disposição da Santa Casa. Sabemos o quanto que esta iniciativa traz benefícios, principalmente para os pacientes que se sentem ainda mais próximos de nosso Hospital. Não temos dúvidas de que estamos expandindo nossa Instituição, levando mais saúde para a população”, contou Valmir.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Valmir Dornelas é um homem engajado em causas sociais. É um empresário, que contribui direta e indiretamente com nosso Hospital, visando sempre o bem dos assistidos. Já foi provedor e fez uma linda trajetória em nossa Instituição. Agradeço, em nome da diretoria, toda dedicação, espírito solidário em nos apoiar nos mais diversos projetos. Sua parceria é fundamental para continuarmos sendo referência para todo o Brasil”, finalizou. O projeto "Santa Casa na Sua Casa" passará ainda neste ano em Américo de Campos e Magda.