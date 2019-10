Iniciativa contará com palestras destinadas a estudantes e à comunidade em geral; ao todo, serão sete encontros, com início no próximo dia 31

publicado em 29/10/2019

Todas as palestras serão ministradas por docentes do Centro Universitário de Votuporanga, na própria Câmara Municipal (Foto: Unifev)

A UNIFEV e a Câmara de Vereadores de Votuporanga darão início, nesta quinta-feira (dia 31), a um projeto de formação sobre educação e cidadania. A iniciativa, idealizada pelo Parlamento Jovem do Legislativo, é destinada a alunos dos ensinos Fundamental II e Médio de escolas públicas e particulares, e à comunidade em geral.Ao todo, serão realizados sete encontros divididos em quatro eixos temáticos: Política, cidadania e ética; Votuporanga: ocupação, incorporação e desenvolvimento; Os direitos e deveres constitucionais; e Bairro: história e integração cidadã.De acordo com o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o projeto tem o objetivo de promover a integração entre a Instituição de Ensino Superior (IES), o Poder Legislativo e as escolas de Votuporanga. “Trata-se de um programa educacional, que busca demonstrar a importância da participação do estudante na política, sem influências partidárias, para que ele compreenda o papel dos órgãos públicos dentro do contexto social em que vive”, explicou.Segundo a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano, é muito importante a participação efetiva da população. “A ideia é abrir espaço para a discussão de conteúdos diversos relacionados à temática, entre eles, representatividade, preservação do espaço escolar, conservação do patrimônio público e conscientização de direitos e valores do cidadão”.Todas as palestras serão ministradas por docentes do Centro Universitário de Votuporanga, na própria Câmara Municipal, às 19h30. As atividades serão realizadas nos dias 31 de outubro, 06, 13, 20 e 27 de novembro, e 04 e 11 de dezembro.