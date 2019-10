Programação prevê experimentos, exposições e atrações especiais; evento é aberto à comunidade

publicado em 23/10/2019

Tradicional Feira das Ciências do Colégio Unifev será realizada neste sábado (dia 26) (Foto: Unifev)

O fim de semana será repleto de conhecimento no Colégio Unifev. No próximo sábado (dia 26), os alunos dos ensinos Fundamental I, II e Médio apresentarão para familiares e visitantes seus trabalhos escolares durante a tradicional Feira das Ciências. As atividades serão realizadas no Bloco I da Cidade Universitária, das 8h às 11 horas.Abertas à comunidade, as exposições fazem parte do processo de avaliação bimestral dos estudantes e contarão com experimentos envolvendo as áreas de Física e Química, com trabalhos abrangendo os diferentes campos do conhecimento. Reinos do mundo vivo, sistemas do corpo humano, plantas medicinais e ornamentais e diferenças climáticas serão alguns dos assuntos que os presentes poderão ver e aprender.Durante a programação, os professores avaliarão os trabalhos, considerando diversos aspectos, como originalidade, criatividade e domínio do conteúdo apresentado. Como apoio, universitários das graduações em Ciências Biológicas e Medicina Veterinária do Centro Universitário de Votuporanga auxiliarão as crianças nas apresentações.Para o professor responsável pela Feira, Prof. Me. Bruno Benhocci, a parceria, também realizada no ano anterior, é uma integração importante entre o Colégio e Ensino Superior, que tem possibilitado novas experiências e aprendizados para todos.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9971.