Condenadas por assassinatos, as três deixaram nesta quinta (10) a Penitenciária Feminina de Tremembé e retornam na próxima semana

publicado em 10/10/2019

Suzane von Richthofen saiu apressada para escapar de fotógrafos (Foto: Ullisses Campbell)

Celebridades do mundo do crime, Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá saíram na manhã desta quinta-feira (10) da Penitenciária Feminina de Tremembé para passar o Dia das Crianças com familiares.A primeira foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais. A segunda cumpre pena de 26 anos pela morte da enteada, Isabela Nardoni. Ambas têm de voltar para o cárcere na quarta-feira (16/10).Elize Matsunaga saiu da cadeia pela primeira vez desde que matou esquartejou o marido e pôs o corpo em uma mala, em 2012.Vestida de branco e bastante maquiada, ele demonstrou tranquilidade diante dos fotógrafos na entrada do presídio e seguiu para um vilarejo chamado Chopinzinho, no interior do Paraná.Elize poderia ter saído em agosto, no Dia dos País. Mas ela recusou o benefício alegando medo e a distância da família.Vestida com casaco de frio, Suzane saiu correndo para escapar das lentes de fotógrafos e cinegrafistas. Jatobá teve ajuda de uma colega de cela, que cobriu o seu rosto com uma sacola de compras.De Tremembé, Suzane seguiu às pressas para Angatuba, onde vive seu noivo, Rogério Olberg. Jatobá pegou um carro e foi para São Paulo ficar junto dos dois filhos adolescentes.Em Tremembé, os presos do regime semiaberto têm direito a ficar fora da cadeia 35 dias por ano em datas especiais, como Natal, Ano-Novo, Páscoa, Dia das Mães, dos Pais e das Crianças. Ontem, só da Penitenciária Feminina I de Tremembé Santa Maria Eufrásia Pelletier - onde estão Suzane e Jatobá - 55 presas deixaram a cadeia.Durante a saída temporária, Suzane e Jatobá não podem sair do município domicílio declarado por elas à Justiça. No caso de Suzane, o limite é a cidade de Angatuba.A madrasta de Izabela pode circular somente por São Paulo. No entanto, ambas evitam sair de casa com medo de serem hostilizadas na rua, conforme declararam ao Ministério Público.Durante a liberdade provisória, as criminosas não podem ficar na rua entre 20h e 6h da manhã e nem consumir bebida alcoólica, sob pena de regressar ao regime fechado.Suzane têm direito às saidinhas desde 2014. Em 2016, ela teve o benefício suspenso porque mentiu à Justiça ao declarar o endereço do noivo. No final do ano passado, foi punida novamente ao comparecer a uma festa de casamento de uma colega de cela, na cidade de Taubaté. Suzane jura que comeu só um pedaço de bolo com refrigerante nessa festa e que foi parar lá porque o pneu do carro do noivo estourou na estrada.“Era um pneu rebaixado difícil de encontrar”, justificou na Justiça. Mesmo assim a detenta ficou duas saidinhas sem pôr os pés fora da cadeia no início do ano.Há dois anos Suzane pleiteia migrar do regime semiaberto para o aberto, onde passaria a cumprir o resto da pena em liberdade. Mas a Justiça lhe nega o benefício sob argumento de que os testes de avaliação psicológica apresentaram resultados desfavoráveis. O último exame, feito no ano passado, assegura que Suzane é “manipuladora, narcisista, dissimulada e tem agressividade camuflada”. Um novo teste está agendado para 2020.