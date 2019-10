O crime ocorreu na noite deste domingo no estacionamento de um pesqueiro, na vicinal Hebert Vinicius Mechi

publicado em 14/10/2019

Arlindo Almeida é o suspeito de matar a facadas Maria Luiza Garcia (Foto: Reprodução/Internet)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO suspeito de matar Maria Luiza Garcia, de 56 anos, com aproximadamente sete facadas no estacionamento de um pesqueiro, localizado na vicinal Hebert Vinicius Mechi, que liga os municípios de Votuporanga a Álvares Florence, por volta das 21h50 deste domingo foi preso pela polícia. Arlindo Andrade é conhecido como Maritaca e fugiu do local após cometer o crime.Segundo informações preliminares, a vítima estava saindo de um pesqueiro existente no local quando foi brutalmente agredida pelo criminoso no estacionamento do local. Após cometer o crime, o homem, que é morador de Parisi, fugiu do local rapidamente em uma caminhonete Strada prata.Ainda conforme as informações preliminares, a mulher teve um relacionamento com o suspeito, mas havia rompido e o homem estava tentando reatar o envolvimento. A vítima, inclusive, possuía uma medida protetiva contra o suspeito.Conforme as informações, a Polícia Militar iniciou patrulhamento e conseguiu localizar Maritaca em uma propriedade rural, próxima aos municípios de Parisi e Cardoso na madrugada desta segunda-feira. O homem teria confessado o crime e afirmou que está arrependido e matou Maria Luiza por paixão.A Polícia Militar ainda apreendeu o veículo utilizado na fuga e as armas que teriam sido utilizadas para cometer o crime. Arlindo Andrade foi encaminhado até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado Rogério Montoro colheu o depoimento e ratificou a prisão do suspeito.