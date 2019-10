Moradores da Rua Espírito Santo foram contemplados com notebook e duas bicicletas

publicado em 25/10/2019

Os moradores do bairro Cidade Nova demonstraram toda a solidariedade e foram os contemplados da vez (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, mensalmente faz novos ganhadores. Os moradores do bairro Cidade Nova demonstraram toda a solidariedade e foram os contemplados da vez.Valdemar Delavale Junior recebeu um notebook. Ele contou que faz a contribuição espontânea há aproximadamente 10 anos. “Eu estou muito feliz. É uma colaboração que não pesa para ninguém e ajuda muito. Recentemente, minha mãe passou por um procedimento e fiquei impressionado com a qualidade, atendimento e humanização do Hospital. Só tenho a agradecer”, disse.Ana Garcia da Cena e José Aparecido dos Santos ganharam bicicletas. “Contribuir com a Santa Casa e ainda ser contemplado é a melhor coisa. Quero até aprender a pedalar”, afirmou Ana.Seu José destacou a sua motivação em ajudar com o Hospital. “É uma Instituição filantrópica, referência não apenas para Votuporanga, mas para a região. De uma maneira geral, as Santas Casas passam por dificuldades financeiras, então é nossa obrigação colaborar”, disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou os ganhadores. “São pessoas solidárias, que contribuem para uma saúde melhor para Votuporanga e região. Este recursos arrecadado auxilia na manutenção de uma assistência com mais qualidade e humanização, para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Agradecemos pela ajuda, que salva vidas”, afirmou.SorteioNeste mês, o sorteio foi realizado pelo presidente do Conselho Administrativo e integrante da Comissão, Adauto Mariola. Adauto aproveitou a ocasião para falar sobre a sexta edição do Leilão de Gado em prol à Santa Casa, que será realizado neste domingo (27/10).Serão mais de 80 cabeças de animais entre touros Puro Origem, búfalos, equinos, entre eles um cavalo premiado em competições de tambor. Adauto contou que no local haverá uma praça de alimentação. “Iremos servir espetos de carne e kafta, mandiocas, farofas, saladas, além de comercializarmos refrigerantes, água e cervejas. Venham almoçar conosco neste dia tão especial e prestigiar nossa Santa Casa”, convidou.O diretor Marcos Garcia destacou a importância do leilão. “O Hospital é uma Instituição sem fins lucrativos e que precisa do apoio de todos para a manutenção dos atendimentos. O evento é organizado pela comunidade, que se une em prol da Santa Casa. Contamos com todos vocês para salvar vidas e ajudar quem tanto precisa”, complementou.Vamos ajudar?Para colaborar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5.Todo mês, um notebook é sorteado para o ganhador principal. Os vizinhos participantes da ação levam uma bicicleta cada. No começo ano, os prêmios são carro zero quilômetro e dois notebooks para os vizinhos.Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.