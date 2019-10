Segundo os dados divulgados pelo hospital a pedido do A Cidade, a instituição possui uma comissão de voluntários há seis anos

publicado em 29/10/2019

A 6ª do Leilão de Gado foi realizada neste domingo, por isso, as arrecadações ainda estão sendo contabilizadas (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga frequentemente promove eventos para arrecadar recursos para ajudar na manutenção do hospital, como por exemplo os leilões de gado. Nos últimos seis anos, a instituição possui uma comissão de voluntários que trabalha junto a comunidade para a realização dos eventos e desde então já arrecadou mais de R$ 820 mil.Segundo o hospital ao jornal A Cidade, com os leilões de gado, a Santa Casa já arrecadou R$ 823.584,62. Em 2014, foi a primeira edição do evento e realizado de um formato diferente, envolvendo algumas cidades da região, então arrecadou R$ 208.717,44.Após este período, as edições do Leilão foram diferentes e os municípios optaram por realizar cada um seu evento. Portanto, em 2015, o hospital votuporanguense arrecadou R$ 195.583,56, já em 2016 foi R$ 147.838,43. No ano retrasado, foram arrecadados R$ 148.647,00 e no ano passado, o evento arrecadou R$ 122.798,19.A edição do Leilão de Gado deste ano foi realizada neste domingo. Por conta disso, a direção da Santa Casa de Votuporanga informou ao A Cidade que as arrecadações ainda estão sendo contabilizadas e não foi possível garantir o fechamento do balanço.Questionado sobre o uso dos recursos, o hospital afirmou que as arrecadações dos Leilões são utilizadas para ajudar na manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), comprando materiais de consumo e medicamentos para realização de consultas, atendimentos de emergência, internações, exames e outros.O hospital ainda reforçou que é muito importante o envolvimento da comunidade. “Como uma instituição filantrópica, a Santa Casa de Votuporanga precisa de outras formas de arrecadação de recursos para continuar a atender os pacientes com qualidade e humanização”, afirmou.Os leilões realizados em prol da Santa Casa de Votuporanga são eventos beneficentes, promovidos pela própria comunidade, representada por comissões voluntárias local e regional, que organizam tudo, apresentam um balancete e depois repassam para a entidade o valor arrecadado.“O Hospital, por meio do setor de Captação de Recursos, dá suporte às comissões de voluntários e fomenta neles o trabalho para que cada dia mais pessoas possam se envolver com a causa e colaborar. Esse trabalho, é feito inclusive nas cidades da região, que também promovem leilões para a Santa Casa de Votuporanga, como Álvares Florence, Américo de Campos, Cosmorama, Pontes Gestal, Parisi e Valentim Gentil”, finalizou.