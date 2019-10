Elaine Cristina Ferreira de Oliveira apresentou na tarde da última terça-feira (dia 22), sua obra ‘A história de Votuporanga para crianças’

publicado em 24/10/2019

A professora e escritora Elaine Cristina Ferreira de Oliveira durante lançamento de seu livro (Foto: Divulgação)

O lançamento do livro “A História de Votuporanga para crianças” ocorreu no dia 22 de outubro de 2019, às 13h30, no espaço Cinema, localizado no Centro de Informações Culturais e Turísticas. O evento contou com a presença de alunos e equipe escolar do CEM Professora Clary Brandão Bertoncini, além dos representantes da Secretária da Educação (SEEDU), Andria Valéria Pimenta Delavale, Abílio Calile Júnior e Claudia Roberta Bertolin de Souza.Na ocasião, Andria Valéria destacou a importância de projetos deste segmento: “É importante para vocês, crianças, ter como exemplo a professora da escola Clary, que escreveu um livro e saber que vocês também podem escrever o seu próprio livro um dia”. Outra fala destacada foi a do coordenador da escola, o professor Vinícius Cineli Alves, que afirmou o quão relevante é “as crianças saberem a história da cidade em que vivem”.A apresentação do livro foi feita pela autora, a professora Elaine Cristina Ferreira de Oliveira, que abordou uma das contrapartidas do projeto, a entrega de exemplares para as escolas do município. Também houve a participação de alunos e professores da escola Clary, por meio da leitura de trechos do livro, bem como danças e dramatização de poesias.Por fim, a desenhista da obra, Marcella Cappelletti, falou sobre o processo de ilustração da obra, e fez ilustrações ao vivo para os presentes.Formada pela UNIFEV em 2007, Elaine cursa o segundo ano de doutorado pelo Programa de Estudos Linguísticos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – campus São José do Rio Preto.O livro infantil “A História de Votuporanga para crianças” é um dos projetos realizados com o apoio do Governo do Estado de São Paulo (Secretaria de Cultura e Economia Criativa), e a Prefeitura de Votuporanga (Secretaria da Cultura e Turismo), por meio do Edital n° 01/2019, do ProAC Município Votuporanga.