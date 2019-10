Serviço com exames de mamografia, oferecido pelo Hospital de Amor de Barretos, estará disponível à população no próximo dia 30 de outubro, na Cidade Universitária

publicado em 24/10/2019

público-alvo são mulheres entre 40 e 69 anos, que tenham feito exame de mamografia há mais de um ano (Foto: Unifev)

A UNIFEV receberá, no próximo dia 30 (quarta-feira), a carreta do Hospital de Amor de Barretos, com a finalidade de oferecer atendimentos e exames gratuitos de mamografia. O serviço ficará durante todo o dia, próximo ao Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.A iniciativa, que integra a campanha nacional Outubro Rosa, busca prevenir a incidência do câncer de mama, além de fornecer informações e orientações sobre a conscientização, prevenção e detecção de alterações mamárias. O exame de mamografia é o único método eficaz e capaz de reduzir a mortalidade da doença.Com atendimento a partir das 8 horas, serão oferecidas somente 138 vagas. Por isso, é necessário realizar um pré-agendamento no setor de Recursos Humanos da UNIFEV, pelo telefone (17) 3405-9992.O público-alvo são mulheres entre 40 e 69 anos, que tenham feito exame de mamografia há mais de um ano. No dia do atendimento, é necessário portar RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.SERVIÇOCarreta de prevenção ao câncer de mama na UNIFEVData: 30 de outubroHorário: a partir das 8 horasLocal: Cidade Universitária (Av. Nasser Marão, nº 3.069 – Pq. Industrial I)Pré-agendamento: (17) 3405-9992