publicado em 06/10/2019

Encontro Fireside acontece hoje em Votuporanga (Foto: Divulgação/ Taverna das Lendas)

Da redaçãoMais um Encontro Fireside para os jogadores que querem conhecer novos amigos que gostam do Hearthstone e conseguir também a Nemsis Necrochispa, heroína alternativa da classe Bruxo é realizado neste domingo.Os organizadores indicam que os participantes levem seus aparelhos eletrônicos. “Quem for participar dos jogos e campeonatos, é importante que levem os celulares ou algum tablet que tenha o aplicativo do jogo”, contou.A idade para entrar na Guerreiro Offline é a partir de oito anos, mas a classificação dos jogos é livre. O Encontro é gratuito e organizado pela Taverna das Lendas. O evento vai acontecer na Guerreiro Offline, na rua Pernambuco, com início às 18h e encerramento às 00h. Como de costume, terá muitas atividades divertidas, sorteios e o tradicional campeonato 4fun de Rojão que valerá um super kit de presente.A organização falou que já é o quinto encontro que acontece este ano. “Organizamos campeonatos entre os jogadores, sorteios, brincadeiras, é muito legal, é um jogo online, mas esses encontros são feitos para as pessoas se conhecerem”, explica.Para acompanhar os campeonatos e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games, é só acessar site oficial dos Encontros Fireside.