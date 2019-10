O carnaval votuporanguense será de 22 a 25 de fevereiro no Centro de Eventos “Helder Galera” e já está com a grade de shows praticamente formada

publicado em 14/10/2019

A festa chegará a 14ª edição e prevê repetir o sucesso de anos anteriores (Foto: Da Assessoria)

Terça-feira (15/10) é o último dia do 2º lote do Oba Festival. A partir de quarta-feira (16/10) já começa a vigorar os novos valores para pista, camarote Oba e camarote Premium. A venda está disponível pela internet, em vários pontos fixos de Votuporanga e outras cidades do Brasil. Os valores pelo 2º lote são Pista – R$ 730,00; Camarote Oba – R$ 1.070,00; e Camarote Premium (Café) – R$ 1.700,00.O carnaval votuporanguense será de 22 a 25 de fevereiro no Centro de Eventos “Helder Galera” e já está com a grade de shows praticamente formada. A festa chegará a 14ª edição e prevê repetir o sucesso de anos anteriores com grandes nomes da música nos mais variados estilos, passando pelo axé, sertanejo, funk, eletrônico e samba.É possível fazer a compra pela internet, a partir do site www.obafestival.com.br ou em endereços localizados em Araçatuba (Zapith Esportes), Bauru (Flipper Lanches), Barretos (Glad), Cuiabá (Centro Oeste Viagens), Franca (House Winter Eventos), Graal São Carlos, Graal Rubi em São Carlos, Goiânia (Divino Fogão), Presidente Prudente (4US Eventos), São José do Rio Preto (Iguatemi), São Paulo (Luz, Câmera Burger), Uberaba (Mens Camisaria), Uberlândia (Sunglass Hut), Ribeirão Preto (CVC) e Rio Verde (Lê Pinguê). Em Votuporanga, os pontos de venda são Guichê Web na Av. Vale do Sol, 5236 ou no Oba Store na Av. Antonio Frederico, 2184. Acesse www.obafestival.com.br para mais informações.