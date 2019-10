Promovido pelo curso de Letras da UNIFEV, evento é gratuito e será realizado no próximo dia 31 de outubro, no Campus Centro

publicado em 22/10/2019

III Simpósio Dilemas da Educação está com as inscrições abertas (Foto: Unifev)

O curso de Letras da UNIFEV promoverá, no próximo dia 31 de outubro, o III Simpósio Dilemas da Educação. O evento será realizado às 19 horas, no Auditório Prof. Antônio Seba, no Campus Centro. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, pelo site: unifev.edu.br/3simposioeducacao, até o dia 30.Aberto aos alunos da Instituição e à comunidade em geral, neste ano, o Simpósio contará com as palestras sobre Violência no ambiente escolar e Implementação da base nas redes de ensino, ministradas, respectivamente, pela Profa. Esp. Leticia Mayra Semenzato e pela Profa. Esp. Martha Salloum.Leticia possui pós-graduação em Didática Geral pela Faculdade Vale do Aporé (Fava) e graduação em Pedagogia pela Aldeia de Carapicuíba (Falc), e em História (Licenciatura e Bacharelado) pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).Martha é pós-graduada em Língua Portuguesa pela Universidade de Campinas (Unicamp) e graduada em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga (Facle), e em Pedagogia pela Universidade Metropolitana de Santos (Unimes).De acordo com o coordenador do curso de Letras, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, o encontro tem o objetivo de reunir pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, especialmente das licenciaturas, a fim de partilharem leituras e reflexões acerca de problemáticas em meio à educação contemporânea.“Por meio de uma abordagem multi e transdisciplinar, pretende, também, capacitar os participantes a lidar com os temas em termos de informação, mediação, evasão, direitos, deveres, ética e cidadania”, finalizou.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.