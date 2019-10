Educação e Cidadania será o tema do evento promovida pela instituição, que receberá diversos palestrantes

publicado em 15/10/2019

Nesta terça-feira, a palestra será ministrada pela professora. Dra. Carina Alexandra Rondini, que falará sobre “Altas habilidade/Superdotação” (Foto: Arquivo Pessoal)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Faculdade Futura inicia nesta terça-feira a programação da VII Semana Cultural. O evento tem como tema “Educação e Cidadania” e seguirá até a próxima quinta-feira, com diversos palestrantes. Os encontros acontecerão na Câmara Municipal de Votuporanga, das 19h30 às 21h30.A Futura frisa que o evento é importante porque mostra o compromisso com os alunos e comunidade em geral. “A atividade proposta atende aos objetivos da formação em nível da educação superior, especialmente quanto ao envolvimento da sociedade nas discussões de temas relevantes para a vida e intervenção profissional aplicada aos mais diferentes campos do conhecimento humano”, afirmou.Durante os dias da Semana Cultura, os participantes terão a oportunidade de prestigiar e aprender com profissionais altamente qualificados. Foram confirmadas três palestrantes que abordarão temas relevantes em relação a educação e cidadania a partir desta terça-feira.Nesta terça-feira, a palestra será ministrada pela professora Dra. Carina Alexandra Rondini. Para o encontro desta noite, ela traz como tema as “Altas habilidades/Superdotação”.Ao jornal A Cidade, a professora afirmou que realizou um levantamento para abordar sobre profissionais com altas habilidades que tiveram dificuldades e superaram. “Eu vou trabalhar e vou mostrar algumas pessoas de sucesso. Mostrar um pouco a realidade delas, o que tiveram de superar e depois as características de altas habilidades, porque a ideia é que a gente consiga pensar nessas altas habilidades o mais breve possível”, explicou.Ela ainda disse que é importante que educadores consigam identificar em seus alunos o potencial de altas habilidades, de superlotação. Muitas vezes, acrescentou, a população acredita que pessoas superdotadas devem ser boas em tudo, porém, não é sempre assim e isto será abordado durante a palestra.Carina Alexandra Rondini é Graduada em Bacharelado em Matemática e Mestrado em Matemática Aplicada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Estágio de Pós-doutoramento em Altas Habilidades/Superdotação pela Universidade de Purdue/USA. Especialização em Educação Especial Inclusiva pela Universidade Norte do Paraná - UNOPAR.Tem especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional: Educação e Saúde pela FAMERP Foi Professora Assistente Doutora (MS-3.2) junto ao Departamento de Psicologia Experimental e do Trabalho da Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Assis no período de 2007 a 2015.É atualmente Professora Assistente Doutora junto ao Departamento de Ciências de Computação e Estatística do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas - IBILCE - Campus de São José do Rio Preto.