As novidades anunciadas pela instituição de Votuporanga serão implementadas para o ano letivo de 2020

publicado em 06/10/2019

A Escola Passo a Passo falou sobre as novidades em evento realizado na última quinta-feira (3) (Foto: Divulgação)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Escola de Educação Passo a Passo/Dom Bosco de Votuporanga anunciou novidades que devem ser implementadas para o ano letivo de 2020. É que a instituição lançou, na noite da última quinta-feira, um programa Bilíngue e a Escola de Tempo Integral.Segundo a instituição ao jornal A Cidade, os programas serão oferecidos aos estudantes da Educação Infantil (maternal ao jardim II) e para o Ensino Fundamental, que vai do primeiro 1º ao 5º, que desejam aderirem as novidades.Com as longas jornadas de trabalho, a demanda pelo ensino em período integral tem aumentado nos colégios particulares. A maior procura é a dos pais de crianças ainda na educação infantil (de zero aos 5 anos), mas também há oferta para os anos iniciais do ensino fundamental (dos 6 aos 10 anos).“O programa atrai aqueles que não têm com quem deixar os filhos ou buscam oferecer atividades complementares supervisionadas, como esportes, reforço escolar e aula de música”, afirmou a escola.A Passo a Passo ainda disse que aderir ao período integral traz benefícios vantajosos para os alunos, uma vez que melhora o rendimento escolar, desafoga os responsáveis no trabalho, supre as necessidades da prática dos esportes. Também proporciona o aproveitamento do tempo ocioso, incentiva o vínculo social e possibilita a orientação dos estudos e tarefas.Além disso, o Ensino de Tempo Integral também oferece orientação nutricional, melhorar a convivência familiar, desenvolve habilidade para construir relações saudáveis e abastece a necessidade do lazer e cultura.Em relação ao Programa Bilíngue, a instituição contou que o programa trabalhará de forma a incentivar a criatividade, comunicação, colaboração, pensamento crítico e conhecimento de cada aluno. Assim, o estudante irá interagir de forma plena e desenvolta nas situações do cotidiano.“O Programa Bilíngue vai além da sala de aula e traz o aluno no centro desse processo, que é divertido, engajador, interessante e busca muito mais que apenas ensinar um idioma estrangeiro, pois o inglês é incentivado através de atividades cotidianas, com naturalidade e propósito”, finalizou.