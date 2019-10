O curso de Educação Física da UNIFEV está oferecendo, de 14 a 31 de outubro, aulas da graduação abertas à comunidade

publicado em 11/10/2019

Projeto "Quero Educação Física na UNIFEV" será realizado de 14 a 31 de outubro (Foto: Unifev)

Projeto "Quero Educação Física na UNIFEV" será realizado de 14 a 31 de outubro; informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999 (ramal 865)O curso de Educação Física da UNIFEV está oferecendo, de 14 a 31 de outubro, aulas da graduação abertas à comunidade. O projeto gratuito, intitulado Quero Educação Física na UNIFEV, visa a abrir as portas da Instituição, para que os interessados conheçam um pouco mais a rotina dos universitários e dos profissionais da área.De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Valter Brighetti, a iniciativa é direcionada a estudantes do Ensino Médio. “Os participantes terão a chance de conhecer toda a infraestrutura do Centro Universitário de Votuporanga, que é utilizada pela nossa graduação, como a Academia UNIFEV, o Complexo Poliesportivo, nossos laboratórios e salas de aulas, além do contato direto com a matriz curricular e com os docentes titulares da Educação Física”, disse.A programação de atividades será de acordo com o planejamento previsto para as aulas do período. Para participar, é preciso fazer o agendamento prévio pelo WhatsApp (17) 99142-4591 ou pelo telefone (17) 3405-9999 (ramal 865).