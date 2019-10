Prefeitura, Polícia Civil e Ministério Público investigam se crianças foram ou não dopadas da unidade de ensino

publicado em 15/10/2019

Uma servidora da creche Valter Peresi foi exonerada e as investigações continuam (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUma educadora infantil no Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) “Valter Peresi” foi demitida nesta terça-feira pela Prefeitura de Votuporanga após conclusão do processo administrativo disciplinar. Existe a suspeita que crianças teriam sido dopadas na creche.Para a demissão foram consideradas a materialidade dos fatos e autoria atribuídas à servidora no âmbito do processo de sindicância, que foram ratificadas pelo processo administrativo disciplinar. “Considerando que através de toda prova produzida, notadamente as oitivas das testemunhas, depoimento pessoal da processada e a documentação acostada ao processo, restou comprovado o cometimento de falta funcional de natureza grave”, apontou o Poder Executivo.Portanto, foi homologado o relatório final da Comissão Processante, presidida pelo procurador do município – corregedor-geral, para que seja aplicada à servidora a penalidade de demissão.A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Votuporanga e o Ministério Público também investigam as denúncias. Em julho, três servidoras da creche começaram a responder processos abertos pela Prefeitura de Votuporanga. Conforme o Executivo, “após a apuração dos fatos, através das inúmeras diligências realizadas pela Comissão Sindicante, bem como pelos depoimentos das testemunhas que foram colhidos na instrução processual, restou suficientemente comprovada a necessidade de apuração de possível falta funcional por parte das servidoras”.Cinco servidoras do Cemei “Valter Peresi” foram afastadas, no dia 13 de maio, até a conclusão das investigações.Em comunicado à imprensa, a Prefeitura disse que “vale ressaltar que a abertura do Processo Administrativo Disciplinar foi resultado de processos direcionados pela Sindicância Investigatória nº 008/2019, que averiguou documentos, colheu depoimentos e, principalmente, acompanhou o andamento do inquérito policial”. “É importante ressaltar que a Secretaria Municipal da Educação segue realizando trabalhos de acompanhamento na unidade e adotando diversas ações de aproximação com a comunidade escolar para esclarecimento de dúvidas, com atendimentos individuais e reuniões com os pais”, comentou.Em abril uma mãe denunciou à Polícia Civil que seu filho, então com 11 meses, saiu desacordado de uma creche e possivelmente teria sido dopado com calmante no Cemei Valter Peresi. Outras mães também denunciaram que seus filhos estariam sendo dopados com tranquilizantes.