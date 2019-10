Mais de 60 tenistas participaram da competição de duplas que chegou ao fim no último domingo

publicado em 23/10/2019

As campeãs e vices da categoria Feminino da 2ª Copa de Tênis Protege (Foto: Divlgação)

O último fim de semana foi de movimento nas quadras de saibro do VotuClube. A 2ª Copa de Tênis Protege foi emoção do começo ao fim com todas as disputas finais decididas no tie break. Mais de 60 tenistas participaram da competição de duplas que chegou ao fim no último domingo.

Na categoria A, o título ficou com a dupla Yuri e Vitor, de Votuporanga, que venceram Fábio e Enzo Garuti, de Rio Preto. Na categoria B os campeões Amaury e Richard Marão venceram no detalhe a dupla de pai e filho - o secretário de Esportes e Lazer, Mineiro, e o filho Henrique.

Os campeões da categoria C foram Michel e Fabrício, de Fernandópolis, que bateram na final a dupla de Votuporanga, Reganin e José Guilherme. Já na categoria Feminino o título ficou com a dupla Aline e Julia. As vice-campeãs foram Manoela e Ana Lígia. Na categoria Infantil, disputada em jogos de simples, Danielzinho Madi sagrou-se campeão e Mateus Alfredo ficou com o vice-campeonato.

De acordo com o organizador e professor Cal, a competição contou com altíssimo nível técnico nas quadras. "Jogos muito disputados e um belo espírito esportivo entre os atletas". Cal aproveitou para agradecer o grupo Protege, na pessoa da proprietária Haline Morato, pelo apoio na realização do torneio e também aos demais patrocinadores.