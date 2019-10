Neste domingo, 4.772 eleitores foram às urnas para escolher os representantes do Conselho Tutelar; dos cinco, três foram reeleitos

publicado em 07/10/2019

Dos 16 candidatos, foram eleitos neste domingo cinco conselheiros e cinco suplentes (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brNeste domingo, foi disputada as eleições para eleger os representantes do Conselho Tutelar de Votuporanga. A votação foi realizada das 8h às 17h no Campus Centro da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) e dos 16 candidatos, cinco foram escolhidos para ocupar as vagas.Durante a votação, 4.772 eleitores foram às urnas e elegeram os cinco conselheiros tutelares e os cinco suplentes. A apuração terminou por volta das 19h30 deste domingo. Disputaram a reeleição e vencerão o Osmair Francisco (Dica), Cristiana Pereira e Beatriz Cavalari, respectivamente em 1º, 2º e 3º lugar. Para ocupar o 4º lugar e o 5º lugar, Cleber de Lima Dias e Celma Lucia Fraga Lima, foram os novos eleitos.Assim como votaram para conselheiro tutelar, os eleitores também elegeram os suplentes. Seguindo a partir do 5º lugar até o 10º lugar, os candidatos eleitos foram Renata Garcia Dias, Érica Regina Preto Rodrigues, Rosa Helena Ruiz, José Roberto Garcia e Janete Pereira Martins, respectivamente.Os cinco conselheiros tutelares eleitos exercerão o mandato a partir de 10 de janeiro de 2020 a 9 de janeiro de 2024. Os conselheiros receberão o salário de R$ 2.805,54, além de outros benefícios da Administração Municipal.De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, os candidatos passaram por uma seletiva na apresentação de documentação, prova escrita direcionada ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e de conhecimentos de informática. Os aprovados fizeram suas campanhas corpo a corpo e pelas redes sociais, mostrando suas propostas de trabalho na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.Os conselheiros têm como atribuição fiscalizar se a família, comunidade, sociedade em geral e o Poder Público estão assegurando com absoluta prioridade a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, cobrando para que todos esses cumpram com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal. Por isso, sua atuação é independente de qualquer esfera governamental, utilizando dela apenas estrutura necessária para execução dos trabalhos a serem desenvolvidos.É importante deixar claro que o Conselho Tutelar não possui atribuição de fiscalizar e sim de garantir os direitos dos menores. Em algumas situações, o órgão desenvolve um trabalho de orientação junto aos pais ou responsáveis.O Conselho Tutelar de Votuporanga atende na rua Tietê, 3059, entre as ruas Minas Gerais e Bahia, no bairro Santa Eliza. O atendimento em dias úteis é realizado das 7h30 às 17h. Em horário comercial, os telefones disponíveis do Conselho Tutelar são 3422 – 2288 e 3422 – 4468. Após às 17h, o número do telefone de plantão, em caso de urgência e emergência é o 98134 – 5442.1. Osmair Francisco - 6402. Cristiana Ap. de Souza Pereira – 6163. Beatriz Vieira Cavalari – 4124. Cleber de Lima Dias – 3555. Celma Lucia Fraga Lima – 3526. Renata Garcia Dias – 2837. Érica Regina Preto Rodrigues – 2668. Rosa Helena Ruiz – 2579. José Roberto Garcia – 24010. Janete Pereira Martins – 19911. Paulo César Carrilho – 19612. Francisco M. Faria Bezerra da Silva – 18913. Adriana Cristina de Jesus Rosa – 18314. Raphael Rego Paré – 15515. Alcir de Camargo – 15116. Madalena Maria da Silva Borges - 101