O lançamento do ‘Santa Casa na Sua Casa’ ocorreu na manhã desta terça-feira; projeto funcionará em 17 cidades da região

publicado em 22/10/2019

A diretoria e colaboradores da Santa Casa lançaram nesta terça-feira o projeto de assistência itinerante ( Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brCom a presença de lideranças locais e da região, a Santa Casa de Votuporanga lançou na manhã desta terça-feira uma super novidade para a saúde pública. O hospital vai iniciar um projeto de assistência itinerante, onde serão oferecidos serviços para 17 cidades da região.O projeto intitulado ‘Santa Casa na Sua Casa’ foi desenvolvido pela diretoria da instituição e apresentado ao DRS (Departamentos Regionais da Saúde), sendo prontamente acolhido e aprovado para execução em municípios da região de Votuporanga.Conforme o provedor da Santa Casa, Luís Fernando Goes Lievana, o Torrinha, ao jornal A Cidade, a iniciativa tem o objetivo de proporcionar ações de promoção e prevenção à saúde e atividades com as equipes de saúde de Atenção Básica do município visitado. Ou seja, a população receberá atendimentos e orientações fora do âmbito hospitalar.“Isto faz com que a Santa Casa sai do ambiente hospitalar e faça uma assistência itinerária. É você visitar os bairros com uma equipe multidisciplinar, de nutrição, fisioterapia, serviço social, enfermagem, então é muito importante para a população”, reforçou.O ‘Santa Casa na Sua Casa’ realizar atendimentos em seis áreas de atuação, sendo Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Enfermagem, Serviço Social e Curativos. A equipe percorrerá os bairros de Votuporanga e de outras 17 cidades da região, após o agendamento com as Secretarias respectivas.Para oferecer um atendimento de qualidade, o hospital local investiu R$ 13 mil para equipar a van que visitar os municípios, além de qualificar toda os profissionais da saúde que realizarão os serviços.“O dia que a van estiver nas cidades, as pessoas do bairro poderão ir até lá pegar informações de prevenção e todos os tipos de informações em relação a saúde. Então, é muito importante que todos saibam que logo a van estará nos bairros de vocês”, afirmou o Torrinha.As atividades do projeto iniciam nesta quarta-feira em três municípios da região, sendo Américo de Campos, Magda e Valentim Gentil.