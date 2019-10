O projeto ainda prevê atendimentos com os alunos de fisioterapia da Unifev para os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação

publicado em 23/10/2019

Alunos da Unifev farão acompanhamento de fisioterapia esportiva dos atletas do Centro de Formação (Foto: Divulgação)

Na noite da última segunda-feira (21), os alunos do 8º período do curso de Fisioterapia da Unifev realizaram uma palestra para a equipe do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga, que tem na coordenação o professor Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho.

De acordo com o professor Ricardo Martins, do curso de Fisioterapia da Unifev, responsável pelo projeto de parceria, a palestra contou com orientações de fatores de riscos para os atletas. “O objetivo é ressaltar a importância de uma preparação durante a prática da modalidade", explicou.

Na próxima segunda-feira (28), às 19h, no Parque Aquático Prof. Luiz Carlos Toloni, os alunos do 8º período de fisioterapia da Unifev realizarão alongamentos, reabilitação, fortalecimentos e prevenção dos atletas, tudo isso sob a coordenação do professor Ricardo Martins.

O projeto ainda prevê atendimentos com os alunos de fisioterapia da Unifev para os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação. "A grande importância para esse projeto, é que será muito prático para os alunos da Unifev de fisioterapia e também para os atletas da natação, para aprenderem um pouco mais sobre alongamento, reabilitação e fortalecimentos do corpo", contou Ricardo Martins.

O projeto terá uma segunda etapa daqui um mês, quando os alunos irão avaliar o desenvolvimento dos atletas na prática com o professor Alan Sousa, responsável pelos alunos do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga.