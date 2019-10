Cercadinho” é o nome da música que abre os trabalhos de divulgação de seu DVD

publicado em 24/10/2019

Cantor Kelvin Araújo se lança em carreira solo e visita Cidade FM (Foto: A Cidade)

Na manhã desta quinta-feira (24), o estúdio da Cidade FM recebeu o cantor Kelvin Araújo. O compositor contou que a paixão pela música teve início ainda na infância quando aos quatro anos de idade já adorava ouvir os clássicos sertanejos.

Depois de anos de um trabalho intenso na dupla Kaio & Kelvin, ele já vem a alguns anos focando em sua carreira solo, que hoje ganha mais um belo capítulo. Neste ano o trabalho está muito mais forte com o DVD Kelvin Araújo “Em Casa”, lançado em agosto de 2019 com produção musical de Junior Melo e Marcelo Cheba e imagens de André Caverna.

“Cercadinho” é o nome da música que abre os trabalhos de divulgação do projeto do novo DVD do cantor, e inclusive é a música que também toca na Cidade FM.

Kelvin Araújo contou que o DVD foi gravado em um Hotel fazenda no interior de Minas Gerais, e que mostra muito a vida em casa, por isso o nome do projeto. “Eu gravei dentro de uma sala, com uma lareira de fundo, os músicos aparecem sentados em cadeiras de corda, mostrando bem a realidade de casa mesmo”, contou o cantor.