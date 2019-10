Programação do sétimo dia do Festival Literário de Votuporanga também inclui contação de histórias, bate-papo com a escritora homenageada Paula Pimenta, entre outras atividades

publicado em 24/10/2019

Rubel tem ganhado cada vez mais destaque no cenário da música no País (Foto:Comunicativa Imprensa e Eventos)

O palco “Outros Cantos” do Festival Literário de Votuporanga – Fliv segue recebendo grandes nomes da Música Popular Brasileira - MPB, nesta sexta-feira (25/10). O show de Rubel, um dos principais nomes da nova Música Popular Brasileira, será às 21h. A programação de um dos maiores eventos multiculturais do País segue até domingo (27/10), no Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”.No Fliv, Rubel fará o show da turnê de 2019, que contempla seus dois discos completos, “Casas” e “Pearl”, no formato voz e violão. No repertório, as novas canções “Partilhar”, “Mantra” e “Colégio”, além dos sucessos “O velho e o mar” e “Quando bate aquela saudade”.Rubel tem ganhado cada vez mais destaque no cenário da música no País. Recentemente, foi convidado pela rede Globo de televisão para regravar a música “Ontem ao luar” para a trilha sonora da novela “Éramos seis”. A canção teve a melodia criada em 1907 pelo compositor e flautista Pedro de Alcântara (1866 – 1929), com o título original de Choro e poesia. Já a letra foi escrita posteriormente em 1913, pelo compositor e poeta maranhense Catulo da Paixão Cearense (1863 – 1946).Em 2018, Rubel foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor disco de rock ou música latina em Português, pelo disco “Casas” (Dorileo/Natura Musical); fez shows em 65 shows em 51 cidades nos 7 meses posteriores ao lançamento do disco, incluindo algumas das principais casas de show e festivais dentro e fora do Brasil (Nova York e Portugal); consolidou parcerias com os rappers Emicida e Rincon Sapiência; teve duas músicas em trilhas de novelas da Globo (Onde Nascem os Fortes e Malhação); e foi capa da revista GQ ao lado de Zeca Veloso.O cantor, compositor e cineasta do Rio de Janeiro, hoje com dois álbuns no currículo, tornou-se um dos mais requisitados e respeitados da nova música brasileira, sendo executado nas rádios de maior prestígio e conquistando críticas positivas nos principais veículos do país, além de ultrapassar a marca de 30 milhões de visualizações com o clipe da canção “Quando Bate Aquela Saudade”.Oficinas e sarauNesta sexta-feira (25/10), a programação do Festival Literário de Votuporanga – Fliv começa às 7h30 e segue até às 22h. O dia será marcado pelas exposições “Retrospectiva Natanael Longo”, “Poesia de Ver” e “Litterarum Amor”, oficinas, contações de histórias e parada poética. A programação também inclui bate-papo com os escritores Rodrigo Ciríaco e a homenageada infantojuventil do evento, Paula Pimenta, além de plantação de árvores e atividades da Unifev.A contação de histórias com Aline Botelho, das 15h e 16h, terá tradução em Libras. Uma das novidades deste ano, é que o Festival conta com intérprete de Libras para diversas atividades, proporcionando acessibilidade à comunidade surda.Para encerrar a programação do dia, às 22h, tem Sarau Cultural com a banda “SP 520”. O grupo votuporanguense de rock é formada por cinco integrantes, com influências em Linkin Park, 30 Seconds to Mars, U2, CPM22 e outras. No repertório, várias músicas autorais e interpretações não autorais diversificadas.Bate-papo com escritoresO sétimo dia do Fliv terá dois encontros com escritores reconhecidos nacionalmente. Às 13h30, no Cinema Cultural, o bate-papo será com Rodrigo Ciríaco. Educador, escritor e produtor cultural, Ciríaco participa há mais de 13 anos do movimento de saraus e slams, na cidade de São Paulo. É organizador do Sarau dos Mesquiteiros, Slam Rachão Poético e da coleção “Pode Pá Que É Nóis Que Tá”, referência na publicação de jovens e adolescentes.Já, às 19h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, o bate-papo será com a escritora homenageada da nona edição do Festival Literário de Votuporanga, Paula Pimenta. Considerada fenômeno da literatura infantojuvenil, já escreveu mais de 20 títulos e alcançou uma marca superior a 1,6 milhão de exemplares vendidos, com obras publicadas em países como Espanha, Itália, Portugal e em toda a América Latina.FLIV 2019O 9º Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2019 começou no dia 19 de outubro e segue até o dia 27 de outubro com mais de 450 atividades gratuitas, numa realização do Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Prefeitura de Votuporanga. Recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e do Programa de Ação Cultural - PROAC. Tem o patrocínio das empresas Sabesp, Ambev e Facchini e o Co-Patrocínio da Levity, Unifev e Itamarati. As empresas apoiadoras do FLIV são Cantoia Figueiredo, Básica, Porecatu Supermercados, Converd, Fiorilli Software, BIM Ferro Velho São Paulo e Kopenhagen. Conta com a colaboração da Casa das Rosas, Pontos MIS e SP Leituras, a promoção da TV TEM e execução da Associação Paulista de Amigos da Arte – APAA. Acompanhe mais informações em www.flivotuporanga.com.br ou nas redes sociais @flivotuporanga