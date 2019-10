Os homenageados foram o contabilista e ex-vereador Ozório Casado, o médico José Maria Gonçalves Filho e a médica Márcia Regina Pedroso.

publicado em 21/10/2019

Ozório Casado, Márcia Regina Pedroso e José Maria Gonçalves Filho foram homenageados com título de Cidadão votuporanguense (Foto: Fábio Ferreira/ Jornal A Cidade)

Fábio FerreiraCom a presença de autoridades e lideranças, a Câmara Municipal de Votuporanga realizou na segunda parte da reunião dos vereadores desta segunda-feira uma Sessão Solene com a outorga de títulos de Cidadão Votuporanguense e Insígnia de Honra ao Mérito a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do município. Foram três homenageados: o contabilista e ex-vereador Ozório Casado, o médico José Maria Gonçalves Filho e a médica Márcia Regina Pedroso.O primeiro homenageado da noite foi o médico e atual presidente da Unimed Votuporanga, José Maria Gonçalves Filho. O homenageado nasceu em José Bonifácio e chegou em Votuporanga em 1979. No município criou raízes e participou ativamente da comunidade votuporanguense. Casado com Maria Luiza Dionísio Gonçalves, teve três filhos: Alessandra, Andréia e Anderson. Recentemente tornou-se Coordenador de Negócios da Agência, do SICOOB Unicentro Brasileira, sempre colaborando para o desenvolvimento de Votuporanga. A indicação da homenagem foi do vereador Walter José dos Santos, o Wartão.Já a segunda homenagem da noite, indicação do vereador Silvio Carvalho, foi direcionada a médica Márcia Regina Pedroso. A homenageada nasceu no Rio de Janeiro em 1964 e chegou em definitivo a Votuporanga em 2002, após casar-se em 1995 com o médico João Paulo de Lima Pedroso. Márcia Pedroso trabalhou no Programa de Agente Comunitário de Saúde em todas as unidades de saúde de Votuporanga. Em 2017, recebeu o convite para assumir o cargo de Diretora de Departamento Médico da Secretaria Municipal de Saúde para atuar na Atenção Básica da rede municipal de Votuporanga.O contabilista, ex-vereador e ex-presidente do Legislativo, Ozório Casado, foi o terceiro e último homenageado da noite. Nascido em 1942, na Fazenda Piedade, localizada entre Votuporanga e Cosmorama. Em 1967 entrou no Escritório Brasília como funcionário e em 1972 tornou-se proprietário e estando atuante até os dias de hoje. Ficou como vereador de 1983 a 2000. Em 1993 foi presidente da Câmara Municipal. Ozório Casado tem participação fundamental em diversos projetos que colaboraram para o desenvolvimento do município. A indicação de sua homenagem foi do presidente da Casa de Leis, Mehde Meidão.