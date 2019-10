Tradicional passeio reuniu as turmas dos 9º anos da Escola, durante a última semana, na cidade de Pindamonhangaba

publicado em 16/10/2019

O passeio, em comemoração à conclusão do Ensino Fundamental II, foi realizado durante a Semana do Saco Cheio (Foto: Unifev)

Os alunos das turmas dos 9º anos do Colégio Unifev participaram, na última semana, da tradicional viagem ao Acampamento dos Pumas, localizado em Pindamonhangaba. O passeio, em comemoração à conclusão do Ensino Fundamental II, foi realizado durante a Semana do Saco Cheio.Na oportunidade, os estudantes estiveram acompanhados do Prof. Me. Bruno Benhocci e da Profa. Esp. Lucila Vieira. Entre as aventuras vividas pelos alunos no acampamento, estão a cavalgada noturna, gincanas e jogos recreativos, visitas e trilhas pelo local, entre outras.Para a diretora da Escola, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, o passeio já faz parte do calendário escolar, há mais de uma década. “É uma tradição anual, que tem o objetivo de promover a integração entre os estudantes e comemorar de uma maneira inesquecível o encerramento de um ciclo. Eles sempre voltam com muitas novidades boas”, destacou.