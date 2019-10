Fato aconteceu na rua Professora Maria Eloisa no Jardim Belo Horizonte I

publicado em 19/10/2019

Uma adutora rompeu e o buraco “engoliu” um carro (Colaboração)

Da redaçãoUma adutora rompeu e o buraco “engoliu” um carro na madrugada deste sábado (19), por volta das 4h45. Segundo relatos de um vizinho, morador na rua Professora Maria Eloisa, em frente ao número 270, no Jardim Belo Horizonte I, ele saiu de sua casa por volta das 4h e notou o vazamento. Ao retornar por volta das 4h45 viu que uma grande enxurrada tomava conta de parte da rua e o carro sendo engolido pela cratera formada pelo rompimento da adutora com diâmetro de aproximadamente 2m, com 1,5m de profundidade.O veículo, um Volkswagen Gol só não ficou totalmente submerso por conta da sarjeta, que sustentou parte do automóvel. A proprietária do carro, que é de São Jose do Rio Preto, veio passar o final de semana na casa da irmã, que mora no local há cerca de três anos. A moradora de Votuporanga contou que o local já passou por manutenção há um ano.A dona do veículo disse que estacionou o veículo por volta das 20h de sexta-feira (18) e não notou nada de anormal, e só acordou assustada com o vizinho chamando.Os moradores ligaram imediatamente para a polícia que chegou ao local, elaborou o boletim de ocorrência como dano material e orientou a proprietária a seguir com o pedido de ressarcimento de danos.A Saev foi chamada e imediatamente compareceu e isolou o local. O primeiro procedimento foi fechar o registro da rede de distribuição. A própria Saev se encarregou de comunicar o guincho, e um responsável da autarquia compareceu ao local para dar suporte na ocorrência e também orientou a proprietária do veículo sobre os procedimentos a serem feitos para ressarcimento de danos e se colocando à disposição. O veículo foi retirado com danos na lataria.O fornecimento de água foi interrompido em parte do bairro para realização do reparo que durou cerca de quatro horas. (Colaborou Ademilson Silva).