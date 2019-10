O grupo é presidido pela comerciante Márcia Souza que ficará na gestão até junho de 2020

publicado em 29/10/2019

ACV empossa Conselho da Mulher Empreendedora (Foto:Comunicativa Imprensa e Eventos)

A Associação Comercial de Votuporanga - ACV registrou mais um ato pelo desenvolvimento empresarial da cidade e região. Na última sexta-feira (25/10) o presidente da entidade Valdeci Merlotti empossou o novo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Votuporanga – Comec Votuporanga ligado à Facesp - Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo.O grupo é presidido pela comerciante Márcia Souza que ficará na gestão até junho de 2020 ao lado da diretoria composta pela Vice-Presidente, Terezinha Aparecida Guelfi Furlani; a secretária geral, Elza Mara Pignatari Pinzan; secretária adjunta: Elis Canuto Vicentini Francisco; e as conselheiras: Gilvanda Geraldina Figueiroa, Fabíola Fiorentino, Lucilene Carvalho Da Silva Albertoni, Ellen Christine Menezes Pires, Eliete Aparecida Guilherme Da Silva e Natalia Fonseca De Haro.A posse foi realizada durante o 11ª Encontro das Mulheres que contou com a palestra motivacional de Aparecido Fakine e a presença de diversas comerciantes e comerciárias da cidade. Também participou o Vice-Presidente da Facesp da Ra-20, Felipe Daniel Fernandes Garcia.A diretora da ACV, Márcia Souza, assumiu em agosto a coordenação da Região Administrativa Alta Noroeste junto ao Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Facesp. Márcia é responsável por gerenciar os trabalhos nas associações comerciais das cidades e regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Nhandeara, Jales e Santa Fé Do Sul. Ela auxilia as associações comerciais a criarem e estruturarem conselhos da mulher e da cultura, além de prestarem apoio na realização de ações que fomentem o empreendedorismo feminino.