Tradicional Semana Acadêmica do curso de Direito ocorrerá entre os dias 07 e 09 do próximo mês, no Ville Eventos; inscrições já estão abertas

publicado em 16/09/2019

O evento tem o objetivo de apresentar aos universitários, docentes, profissionais da área e participantes em geral (Foto: Unifev)

O curso de Direito da UNIFEV promoverá, entre os dias 07 e 09 de outubro, o seu tradicional Fórum Jurídico. O evento, que chega à sua 16ª edição, está com as inscrições abertas pelo site: unifev.edu.br/forumjuridico2019, até o dia 02 de outubro.O Fórum, aberto aos alunos da graduação e à comunidade em geral, será realizado em dois ambientes, com apresentação de monografias no período da manhã, no Auditório da Cidade Universitária, e palestras no Ville Eventos, à noite, a partir das 19h30.O evento tem o objetivo de apresentar aos universitários, docentes, profissionais da área e participantes em geral, uma visão mais aprofundada de temas jurídicos atuais e relevantes.No cronograma, estão previstas palestras sobre Advocacia do amanhã (dia 07), Serviços públicos e incidência do Código de Defesa do Consumidor (dia 08) e Honorários advocatícios na Reforma Trabalhista (dia 09), ministradas, respectivamente, pelo Prof. Me. Giovani Ravagnani, pelo Prof. Dr. Fabrício Bolzan e pelo Prof. Esp. Douglas Michel Caetano.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.