O comunicado foi realizado na manhã desta segunda-feira, no auditório Prof. Antônio Seba, da instituição

publicado em 09/09/2019

Além dos cursos, o diretor-presidente, Celson Penha Vasconcelos, comunicou a entrega da próxima etapa do Complexo Poliesportivo (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Unifev começou a segunda-feira anunciando novidades para o próximo ano. A instituição já oferece 31 opções de cursos em diversas áreas e a partir de 2020, o catálogo contará com a graduação de Engenharia Ambiental e os tecnólogos em Design de Interiores e Marketing.O comunicado foi realizado no auditório Prof. Antônio Seba, no Campus Centro e contou com a presença do diretor-presidente Celso Penha Vasconcelos, do reitor Osvaldo Gastaldon, além dos demais profissionais da instituição e imprensa.Com início a partir do próximo ano, o curso de Engenharia Ambiental terá a duração de cinco anos. Com uma área de atuação ampla, o profissional pode trabalhar em pesquisas e consultorias em empresas públicas, privadas ou de economia mista, órgãos governamentais nas três esferas de governo, além de organizações sociais de interesse público e organizações não governamentais.“É algo que está no nosso dia-a-dia, com todas essas reviravoltas que estamos vendo acontecer ano nosso redor dessas questões de meio ambiente e é precisa haver um crescimento e um desenvolvimento, mas este tem que ser sustentável. Tenho certeza que a Engenharia Ambiental vem muito a contribuir”, contou o reitor.Os demais cursos anunciados são tecnólogos. O primeiro é o de Design de Interiores e terá a duração de dois anos. Segundo a instituição, este tem como premissa formar profissionais capacitados para diagnosticar espaços interiores, propondo melhorias nos projetos baseados em uma visão estética, social, cultural, tecnológica e de conforto ambiental. O mercado de trabalho é seletivo e amplo, possibilitando a atuação em vários espaços físicos: residencial, coworking, hotéis, hospitais, restaurantes, lojas, shoppings, indústrias, entre outros.O outro é o tecnólogo em Marketing, também com a duração de dois anos. A Unifev reforçou que é grande a notoriedade do profissional no mercado de trabalho, uma vez que as oportunidades multiplicam-se nas empresas que buscam se diferenciar da concorrência. O responsável pelo marketing irá definir estratégias para conquista a lealdade de uma marca junto com o público, além de contribuir com a boa imagem dos produtos e serviços de um empreendimento.Durante o evento, além de comunicar os novos cursos para o próximo ano, o diretor-presidente, Celso Penha Vasconcelos, reforçou sobre os descontos que serão aplicados em todos os cursos iniciados em fevereiro de 2020 da Unifev.Celso frisou dizendo que a Unifev está caminhando ao contrário das demais instituições de ensino, principalmente porque em uma época onde cursos estão sendo encerrados, a instituição está proporcionando novos e oferecendo uma política de valores diferenciadas.Por fim, o diretor-presidente falou sobre o vestibular 2020. A campanha de divulgação conta com a participação de um rosto conhecido no meio das propagandas: Fabiano Augusto, ex-garoto propaganda da Casas Bahia.As inscrições para o processo seletivo iniciam nesta segunda-feira e a prova será aplicada no dia 27 de outubro. Mais informações podem ser obtidas pelo (17) 3405-9990.No próximo dia 14 de setembro, a Unifev promoverá a inauguração da última etapa do Complexo Poliesportivo. Na ocasião, será entregue a quadra coberta, a quadra de areia e a sala para o desenvolvimento das atividades de judô.Em sua totalidade, o Complexo Poliesportivo da Unifev engloba quadras coberta e de areia, campo de futebol, pista de atletismo, conjunto aquático infantil, conjunto aquático adulto, espaço para aulas de judô, banheiros, vestiários, depósitos e áreas de convivência, entre outros ambientes.