Na Cidade FM, o professor-mestre da Faculdade Futura, Thiago Moreno falou sobre a campanha Setembro Amarelo

publicado em 29/09/2019

Thiago Moreno, professor-mestre da Faculdade Futura, foi entrevistado na Cidade FM (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAproveitando o Setembro Amarelo, o Cidade FM entrevistou o docente da Faculdade Futura, Thiago Moreno, professor-mestre em psicologia e saúde. Ele falou sobre o tema e esclareceu que é alta a taxa de tentativas de suicído entre os adolescentesThiago, que é também pesquisador na área preventiva de comportamento suicida, explicou que o Setembro Amarelo é um mês no calendário do SUS (Sistema Único de Saúde) em que a temática é mais destacada. “Há muito tempo existia o mito de que falar sobre o comportamento suicida gerava comportamento suicida, porém várias pesquisas mostram que falando sobre o suicídio nós conseguimos gerar prevenção, geramos busca pelo atendimento psicológico e psiquiátrico”, contou.O professor esclareceu que nem sempre é a depressão que leva ao suicídio, mas pode ser um fator que aconteceu na vida da pessoa: uma separação, um término, o desemprego, uma crise existencial. “É multifatorial. Uma série de fatores pode levar o indivíduo a tentar o suicídio”, falou.Pessoas nessas situações, acrescentou o docente, devem ser encaminhadas para atendimento, seja ele psicológico, psiquiátrico ou atendimento médico clínico. “Temos que ouvir essa queixa, e para fazer isso, não necessariamente é necessário ser um médico, um psiquiatra; basta ser humano e se colocar no lugar do outro e ter um pouco de empatia pelo sofrimento”, destacou.A atenção da família é bastante importante, ressaltou o professor, uma vez que o comportamento da pessoa muda e há isolamento social, mudança no apetite. “Temos que observar o padrão de comportamento que tinha e passou a mudar. Por exemplo uma pessoa que trabalhava muito motivada, e de repente ela não quer mais trabalhar”.Existe, conforme o professor, “o pensamento de morte e a ideação suicida”. Ele observou que muitas pessoas, em momentos difíceis, pensaram em morte. Já a ideação suicida consiste em um planejamento, por isso é muito importante a pessoa ser questionada sobre o que está acontecendo.