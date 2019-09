Obra beneficiará mais de 7 mil clientes da região; objetivo é dobrar a capacidade da subestação atender a população

publicado em 23/09/2019

A obra consiste na instalação de dois novos transformadores trifásicos de 6,25 MVA que operam em 69kV (Foto: Divulgação)

Comprometida com o crescimento das cidades em que atua, a Elektro, empresa responsável pela distribuição de energia em Américo de Campos (SP), iniciou neste mês a obra de ampliação da Subestação Américo de Campos 01 - 69 kV.O investimento compreende o aumento da capacidade da subestação, de 6 MVA para 12,5 MVA, proporcionando uma maior disponibilidade de energia, com mais qualidade e confiabilidade, aos 7 mil clientes da região.A obra consiste na instalação de dois novos transformadores trifásicos de 6,25 MVA que operam em 69kV, e de um alimentador para distribuição de energia em 13,8kV. O objetivo é dobrar a capacidade da subestação para atender a demanda da região e fornecer energia com maior confiabilidade e segurança à população. A conclusão da obra está prevista para dezembro.Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,6 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).