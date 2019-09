Encontro é organizado pela Associação Comercial de Votuporanga e será promovido pela Aneel e Elektro; em pauta a eficiência energética

publicado em 10/09/2019

Empresários de Votuporanga e região se encontram nesta quinta-feira (12/9) no auditório da ACV – Associação Comercial de Votuporanga para debater eficiência energética. O encontro gratuito terá programação das 8h às 15h. As vagas são limitadas.Organizado pela Associação Comercial de Votuporanga, o workshop será promovido pela Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica e Elektro. O objetivo é ensinar aos empresários como eficientizar a empresa ou instituição e apresentar projetos para submissão no Programa de Eficiência Energética da Elektro, regulado pela Aneel.A programação conta com bate-papo com especialistas sobre canais de atendimento da Elektro, iluminação eficiente, eficiência energética na indústria e gestão de energia, procedimentos do Programa de Eficiência Energética e mecanismos de Chamada Pública da Elektro.As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas na ACV pelo telefone (17) 3426-4044.Com o objetivo de promover a utilização racional da energia elétrica e o combate ao desperdício e contribuir na ampliação da consciência da sociedade sobre o tema, subsidiando o desenvolvimento econômico e social da área em que se atua, o Programa desenvolve projetos de eficiência energética junto às comunidades carentes, escolas, hospitais, entidades beneficentes, órgãos de governo e sistemas públicos voltados para a utilização racional de energia elétrica e de equipamentos eficientes, contribuindo para a preservação dos recursos naturais.Anualmente a concessionária destina 0,5% da receita operacional líquida. O investimento é obrigatório e está previsto no contrato de concessão e na lei 9.991/00, regulado pela ANEEL.Entre as vantagens do Programa estão redução no consumo de energia por meio de uma utilização mais racional e, consequentemente, nas despesas com energia elétrica; em prédios públicos, hospitais, escolas e delegacias de polícia geralmente a atuação é em sistema de iluminação com o emprego de equipamentos mais eficientes, obtendo-se a modernização tecnológica e aumento da eficiência; conscientização dos clientes, capacitação e sensibilização de professores, alunos e comunidade em suas ações e práticas diárias; e preservação do meio ambiente e busca por novas tecnologias, voltadas ao uso inteligente e eficiente da energia elétrica.