Recurso foi utilizado para a compra de gêneros alimentícios, material de escritório, de higiene e limpeza e muito mais

publicado em 19/09/2019

O recurso já foi depositado e utilizado pelo Hospital, que abrange uma área de aproximadamente 500 mil habitantes (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga conta com o apoio do deputado federal Fausto Pinato. O parlamentar destinou emenda de custeio recentemente, no valor de R$300 mil para a Instituição votuporanguense, referência para 53 municípios da região.O recurso já foi depositado e utilizado pelo Hospital, que abrange uma área de aproximadamente 500 mil habitantes. O montante auxiliou na compra de gêneros alimentícios, material de escritório, de higiene e limpeza, de informática, itens de segurança do trabalho, medicamentos, além da reforma predial e de conserto de máquinas e equipamentos.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, fez a prestação de contas. “Somos uma Instituição filantrópica, que sobrevive graças ao atendimento prestado aos pacientes, emendas federais, estaduais, municipais e apoio da comunidade. Este recurso de custeio é muito importante para a manutenção de nossa Entidade. Nosso fluxo é de 2.500 pacientes por dia e, para suprir esta demanda, adquirimos itens para a assistência. O dinheiro da emenda de Fausto Pinato possibilitou o pagamento destes materiais, beneficiando assim milhares de pacientes”, afirmou.Luiz Fernando enfatizou a relação do Hospital com o parlamentar. “Fausto sempre nos atendeu prontamente em Brasília e é o nosso porta-voz. Atento às nossas necessidades, ele percorre os Ministérios a fim de melhorar cada vez mais a saúde de nossa Votuporanga e região. Contamos com toda a sua força política para nos auxiliar em nossos pleitos, que beneficiam centenas de usuários do SUS. Nossa Instituição visa sempre crescer e esse apoio do deputado é fundamental para que nossos anseios sejam concretizados”, finalizou.