Evento, realizado no último sábado (dia 31), contou com a participação das graduações em Agronomia e Engenharia Civil

publicado em 04/09/2019

As graduações estiveram representadas pelo coordenador de Engenharia Civil, Prof. Me. Fausto Roberto Ferreira, e pelo aluno de Agronomia Evandro Carlos Silva (Foto: Unifev)

Os cursos de Engenharia Agronômica (Agronomia) e Engenharia Civil da Unifev participaram de uma feira de profissões em São José do Rio Preto, no último sábado (dia 31). As graduações estiveram representadas pelo coordenador de Engenharia Civil, Prof. Me. Fausto Roberto Ferreira, e pelo aluno de Agronomia Evandro Carlos Silva.Na oportunidade, os participantes puderam conhecer um pouco sobre a infraestrutura e os cursos do Centro Universitário de Votuporanga, especialmente os de Engenharia, além de esclarecerem dúvidas relacionadas à atuação profissional e metodologia de ensino, entre outras informações.De acordo com o coordenador, a feira teve o objetivo de proporcionar a interação entre futuros universitários e as diversas carreiras existentes no mercado de trabalho. “Foi uma ótima oportunidade de apresentar a UNIFEV aos alunos que ainda não a conheciam e mostrar a sua qualidade de ensino”, completou.