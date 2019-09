Lojas associadas à ACV tradicionalmente abrem em horário especial no segundo sábado do mês; movimentação é intensa de consumidores de Votuporanga e de toda a região

publicado em 13/09/2019

A abertura ocorre todo segundo sábado do mês (Foto: ACV)

Mantendo a tradição e seguindo o Calendário do Comércio, as lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga abrirão neste sábado (14/9), das 9h às 18h. A abertura ocorre todo segundo sábado do mês e é responsável por movimentar a economia da cidade, atraindo consumidores locais e de toda a região.Outro benefício de quem compra nas lojas associadas são os descontos oferecidos por meio do aplicativo “Descontos ACV”. A ferramenta online reúne a relação dos estabelecimentos comerciais, endereço e formas de contato, bem como os benefícios oferecidos exclusivamente pelo app.Por meio de telas inteligentes, ao acessar a plataforma e escolher o cupom que deseja aproveitar, o cliente compartilhará de maneira rápida a oferta com os amigos e a família, gerando o QRCODE, que deverá apresentar na loja, respeitando a data de validade da promoção. Para baixar o "Descontos ACV" é só buscá-lo na loja de aplicativos do sistema IOS ou Android.