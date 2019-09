A dupla já teve músicas gravadas por Zé Neto & Cristiano, Gusttavo Lima, Simone & Simaria e outros

publicado em 06/09/2019

A música de sucesso da dupla é 'Cortesia' com participação do cantor Dilsinho

Dupla sertaneja Juan Marcus e Vinicius esteve em Votuporanga e participou de uma entrevista nos estúdios da Cidade FM, na tarde desta sexta-feira.

A dupla completou nove anos de trabalho no mês de julho. Vinicius contou que antes de formar a dupla com Juan Marcus, ele já cantava em outra dupla. "Eu tinha uma dupla antes, até foi assim que começou.

Tinha um show marcado, mas a menina que cantava comigo não quis cantar mais, ela preferiu estudar direito. Aí eu conheci do Juan Marcus na escola e descobri que ele cantava, aí fizemos um show e juntamos", contou Vinicius.

O DVD dos cantores foi gravado em Rio Preto, conta com 21 faixas e traz diversas participações especiais como Dilsinho, Turma do Pagode, Felipe Araújo e os padrinhos Zé Neto & Cristiano.

Juan Marcus & Vinícius já emplacaram mais de 40 canções para grandes nomes da música, como Simone & Simaria, Henrique & Juliano, Marília Mendonça, George Henrique & Rodrigo, Munhoz & Mariano, Gusttavo Lima, entre outros. A dupla também é compositora da música "Status Que Eu Não Queria" de Zé Neto & Cristiano.

Os cantores disseram que gostam e se inspiram muito da dupla Bruno e Marrone, Chitãozinho e Chororó, Gian e Giovanni, entre outros artistas.

A música de sucesso é 'Cortesia' com participação do cantor Dilsinho. “O diretor do nosso DVD é o mesmo diretor do DVD do Dilsinho, por isso que deu tão certo de gravar a música com ele. A produção dele mandou o material e a música que tínhamos feito pouco tempo atrás e deu certo de gravarmos com ele", explicou Vinicius.