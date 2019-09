As doações tiveram como destino Lar São Vicente de Paulo, Lar Viver Bem e Recanto Tia Marlene

publicado em 11/09/2019

A campanha tem como objetivo formar elos entre os alunos e as entidades (Foto: Arquivo Pessoal/ Alunos Unifev)

Da redação

A noite desta terça-feira (10) foi de solidariedade para os alunos do oitavo período do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev. A campanha "Multiplicando o amor" arrecadou 686 litros de leite.

As doações tiveram como destino três entidades filantrópicas de Votuporanga, entre elas Lar São Vicente de Paulo, Lar Viver Bem e Recanto Tia Marlene.

De acordo com a coordenadora do curso, Vanessa Zeitune a campanha tem como objetivo formar elos entre os alunos e as entidades. "Nós estamos muitos felizes, realmente a meta do curso era arrecadar 600 litros e conseguimos 686. Entendemos que com a força de cada um nós conseguimos alcançar todas as metas, e ajudar todas as entidades que estão passando por momentos difíceis", contou a coordenadora.

Para a aluna Angélica Lima a campanha Multiplicando o Amor ajudou não só ela, mas todos os alunos a superarem as suas expectativas com as doações dos leites. "A quantia de leite superou minhas expectativas por que alcançamos mais do que a quantia pedida e é sempre bom ajudar quem realmente precisa", contou.

A representante do Lar São Vicente de Paulo, Kelly de Brito agradeceu a iniciativa dos alunos nesta campanha. “Ficamos felizes e agradecemos demais a dedicação dos alunos de Publicidade e Propaganda, o pouco para nós é muito, toda doação é muito bem vinda".