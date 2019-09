Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro doaram macarrão, café e achocolatado para a Santa Casa

publicado em 25/09/2019

Casal solidário destina 108 quilos de alimentos (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Cento e oito quilos de alimentos, que beneficiarão centenas de pacientes. Esta é a proporção do amor e da solidariedade. O casal Antônio Rubens Gomes Ribeiro e Eva Rosa Ribeiro esteve na Santa Casa de Votuporanga nesta semana, para fazer mais uma doação.Seu Antônio e dona Eva são de casa. Conhecem os colaboradores, os serviços e, principalmente, sabem da importância da contribuição. O projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação” é um ciclo virtuoso, que a cada mês une mais parceiros e resulta em mantimentos.Desta semana, foram 108 quilos de alimentos no total. São 88 quilos de macarrão, 10 de achocolatado e 10 de café. “Estamos sempre perguntando quais os itens de maior consumo e solicitando aos nossos amigos. O sentimento de poder contribuir é maravilhoso, é fazer o bem”, disse dona Eva.Os mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital. O setor é responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes diárias. “Estas contribuições refletem em nossa assistência e nos auxiliam a atender a demanda”, explicou o nutricionista João Carlos Bragato.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu as doações. “Seu Rubens e dona Eva são pessoas muito especiais e dispostas a dedicar suas vidas para a solidariedade. Mensalmente, contamos com a ajuda deles, que fazem toda a diferença em nosso Hospital. São o reflexo do voluntariado e só podemos agradece-los em nome dos pacientes”, finalizou.