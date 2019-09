Jairo Fernandes Domene e Lidiane Maira Russo Domene comemoraram 10 anos de união e os convidados compraram “pacotes de serviços do Hospital” ao invés de presentes

publicado em 17/09/2019

A escolha pela Santa Casa partiu do relacionamento com o Hospital (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

“Poucas pessoas são tão especiais a ponto de estarem conosco abençoando essa reafirmação dos votos matrimoniais. E hoje, sentimos um amor inexplicável que só nos leva a crer que estamos no caminho certo, motivo pelo qual estenderemos essas bênçãos a outras pessoas menos favorecidas”.Foram com estas palavras que o casal Jairo Fernandes Domene e Lidiane Maira Russo Domene convidou seus amigos e familiares para a comemoração das Bodas de Zinco. A renovação dos votos celebrou muito mais que o amor entre eles. O amor transcendeu, chegando até os milhares de pacientes da Santa Casa de Votuporanga.Jairo e Lidiane realizaram uma cerimônia intimista, em sua própria residência. Os tradicionais presentes para os noivos se transformaram em serviços do Hospital. Ao entrar no site desenvolvido para a festa, os convidados podiam escolher em qual área de atendimento da Instituição filantrópica iriam investir simbolicamente.As opções eram variadas. Era possível auxiliar no custeio de internações, sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia, Pronto Socorro do Sistema Único de Saúde (SUS), refeições completas, Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Maternidade, Pediatria, Centro Cirúrgico e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Geral e Neonatal.Jairo explicou como surgiu a iniciativa. “Em um momento único em nossas vidas de grandes bênçãos, família, filhos, etc, resolvemos fazer uma celebração de Bodas de 10 anos! Porém gostaríamos de compartilhar, de ser útil ao próximo, até porque entendemos que muitas pessoas têm necessidades reais e precisam do apoio da sociedade! Entendemos que a maior felicidade do ser humano é se doar, fazer o bem. Com certeza, Deus se agrada disso, como diz o texto: Mateus 25:45- “Em verdade vos digo, o que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos a mim o fizestes”. Palavras de Jesus!”, disse.A escolha pela Santa Casa partiu do relacionamento com o Hospital. “Minha esposa Lidiane ganhou nossos dois filhos na Instituição. Fora isso, na segunda gestação, ela teve uma complicação e foi internada várias vezes por 90 dias entre idas e vindas. Todas as vezes que precisamos fomos muito bem tratados, de forma humana, uma equipe motivada que se preocupa nos mínimos detalhes, inclusive no quesito alimentação, o que era o grande problema, pois vomitava constantemente e, com isso, desidratava! Sentimos, sem dúvida, verdadeiros anjos cuidando dela! Fazíamos questão de elogiar junto à Ouvidoria! Conseguimos ver claramente o trabalho de uma administração séria e competente, que não mede esforços para que um Hospital como esse faça tamanha diferença junto à sociedade!”, destacou.Deste desejo em colaborar, eles analisaram qual seria a melhor ferramenta. “Queríamos que tudo fosse com a maior transparência possível, para podermos prestar contas à Santa Casa, já que ela também confiou no nosso trabalho! Solicitamos que nos passasse o custo dos serviços, que reverteríamos como se fosse presentes. Creio que deu muito certo, as pessoas entenderam e fizeram as suas contribuições!”, disse.A iniciativa deu mais que certo e salvou vidas. Foram arrecadados R$12.073, que serão revertidos em benefícios para os pacientes. “Nossos convidados ficaram admirados, inclusive tivemos um caso que um amigo já havia doado antes do evento e, depois, ao ver a presença do provedor Luiz Fernando Góes Liévana e diretores na festa, entendendo a seriedade do trabalho, fez outra contribuição, superior a primeira! Isso nos alegrou muito, sinal que entenderam a nossa proposta, que era única e exclusivamente filantrópica, sem interesse algum de alto promoção! Não existem palavras para expressar a satisfação e alegria em poder contribuir com uma causa tão nobre como a Santa Casa de Votuporanga, que é tão útil a nossa região e também uma referência nacional em Saúde!”, enalteceu Jairo.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o casal pela iniciativa. “Jairo e Lidiane demonstraram todo o amor ao próximo, ao nosso Hospital, em uma data tão especial: celebrar 10 anos de casamento. Eu e minha diretoria fizemos questão de presenciar a renovação dos votos, para comemorarmos esta linda história de amor. Nenhuma palavra será suficiente para agradecermos esta ação tão nobre e que fará diferença em nossa assistência”, concluiu.