Neide Aparecida Ferreira Garcia encerrou suas atividades, com muita gratidão e amor

publicado em 24/09/2019

Neide lembra dos detalhes, de quando o serviço era ainda pequeno (Foto: Santa Casa)

Ao olhar para a Santa Casa de Votuporanga, Neide Aparecida Ferreira Garcia se emociona. Após 24 anos de muita dedicação e amor, a auxiliar de lavanderia se aposentou com sentimento de muita gratidão e uma memória repleta de lembranças.Dia 1 de fevereiro de 1996, data de sua admissão. Neide lembra dos detalhes, de quando o serviço era ainda pequeno. “Eu tinha uma colega que trabalhava no Hospital. Levei currículo, mas não me chamaram. Entrei somente depois, quando abriu uma vaga”, disse.A lavanderia funcionava onde atualmente é a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral. “O mesmo setor que lavava, passava, não havia separação de funções. Só havia uma máquina de secar. Era um salão pequeno, com uma mesa bem no meio. Totalmente diferente do que é hoje. Muitos enxovais iam para o varal, para economizar energia”, contou.As fotos daquela época demonstram a evolução. “Mudou muita coisa, hoje nossa demanda é maior, mas com estrutura de ponta”, afirmou. O setor lava 1,2 toneladas por dia, chegando a mais de 35 toneladas por mês.A relação com a Instituição ficou ainda maior após a colaboradora passar por uma cirurgia do pulmão. “Precisei ficar 15 dias internada e fui muito bem acolhida. Meu marido permaneceu junto comigo, porque a operação foi delicada. Não tenho palavras para agradecer os médicos, enfermeiros, copa, limpeza. Eles me ajudaram quando mais precisava”, contou.Destes 24 anos, Neide levará gratidão e amor pelo Hospital. “Eu aprendi muita coisa e tenho certeza que cresceria ainda mais. Tudo que conquistei foi com meu trabalho, que sentirei muitas saudades. Deus abençoa muito a Santa Casa, porque ela é uma Instituição diferenciada”, destacou.Em sua despedida, a auxiliar de lavanderia quis deixar uma mensagem. “Agradeço muito a Deus e as pessoas que trabalharam comigo. Nunca discutimos, sempre pensando nos pacientes. A supervisora de Hotelaria, Carla Angelica Cândido, é uma pessoa muito amada e querida. O provedor Luiz Fernando Góes Liévana é muito humilde, onde me vê ele sorri. Peço que Deus cuide ainda mais da Instituição e dos colaboradores que vestem a camisa da Santa Casa e honram o trabalho. Cumpri a missão com muito amor e dedicação e sentirei falta de todos”, disse.Carla, por sua vez, elogiou Neide. “Sempre solícita e muito disposta a aprender. Sua aposentadoria nos enche de alegria e, ao mesmo tempo, de saudade. Neide é uma profissional diferenciada, que não mediu esforços em fazer o seu melhor, comprometida com a causa. Desejo que ela curta esta nova fase, porque merece!”, afirmou.O provedor também participou da despedida. “Nesta trajetória do Hospital, acompanhamos diversas histórias de pessoas que estiveram conosco o tempo todo, se aposentando na Instituição. Neide sempre foi uma pessoa cativante, alegre, grata. Desempenhava sua função, com muito amor. Que ela possa ser muito feliz na aposentadoria, a Instituição agradece por todos estes 24 anos de dedicação”, finalizou.